Россия наращивает поставки нефти в Индию, несмотря на растущий спрос в Китае

Российская Федерация продолжает поставлять в Индию максимально возможное количество нефти, несмотря на восстановление спроса Китая, в феврале Нью-Дели импортировал из РФ около 1,85 млн баррелей в сутки.

Российская Федерация продолжает поставлять в Индию максимально возможное количество нефти, несмотря на восстановление спроса Китая, в феврале Нью-Дели импортировал из РФ около 1,85 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитическую компанию Kpler.

В публикации отмечается, что до введения санкций Евросоюза и США Индия практически не покупала российскую нефть.

Ведущий аналитик Kpler Виктор Катон утверждает, что в феврале импорт из России в страну увеличился почти до потенциального максимума - 2 млн баррелей в сутки.

Он добавил, что КНР после отказа от политики «нулевой терпимости» к коронавирусу "может купить буквально весь российский нефтяной экспорт". Но Российская Федерация хотела бы сохранить индийский рынок, потому что он более прибыльный и дает продавцам нефти возможность лучше контролировать поставки, отмечает агентство.