Россия направит специалистов в Азербайджан для борьбы с коронавирусом

Минздрав России планирует направить специалистов в Азербайджан для помощи в борьбе с пандемией COVID-19.

Минздрав России планирует направить специалистов в Азербайджан для помощи в борьбе с пандемией COVID-19.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава ведомства Михаил Мурашко.

"Каждый день мы получаем обращение от ряда стран, которые просят направить наших специалистов для оказания как методической, так и практической помощи, и мы идем навстречу. Сегодня уже специалисты работали в Италии, из Кыргызстана вернулись, сейчас работают в Казахстане. Планируется выезд в Азербайджан. Поэтому нашим, особенно близким, друзьям, конечно же, мы безусловно оказываем помощь всестороннюю", - сказал он в эфире телеканала.