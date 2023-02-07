Россия направила в Турцию мобильный госпиталь для оказания помощи пострадавшим

МЧС России направило в Турцию аэромобильный госпиталь для оказания помощи пострадавшим от землетрясения непосредственно в зоне стихии.

МЧС России направило в Турцию аэромобильный госпиталь для оказания помощи пострадавшим от землетрясения непосредственно в зоне стихии.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МЧС России, для оперативного оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения в зону ЧС российские спасатели доставят аэромобильный госпиталь.

"На его базе более 40 специалистов МЧС РФ будут оказывать квалифицированную медицинскую помощь", - отметили в министерстве.

Госпиталь рассчитан на автономную работу в различных климатических зонах. В зоне ЧС он разворачивается за 40 минут. Суммарная пропускная способность хирургического, терапевтического и амбулаторного отделений - до 100 человек в зависимости от тяжести состояния.