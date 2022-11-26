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Россия направила ноту в ЮНЕСКО из-за невыдачи виз российским дипломатам

Россия направила ноту в ЮНЕСКО из-за невыдачи виз российским дипломатам Постоянное представительство России при Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) сообщило ее секретариату о невыполнении Францией своих обязательств по обеспечению визита иностранных делегаций на мероприятия ЮНЕСКО.
В регионе
26 ноября 2022 г. 10:04
Россия направила ноту в ЮНЕСКО из-за невыдачи виз российским дипломатам

Постоянное представительство России при Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) сообщило ее секретариату о невыполнении Францией своих обязательств по обеспечению визита иностранных делегаций на мероприятия ЮНЕСКО.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что это произошло после того, как российские дипломаты не смогли получить визы для участия в 33-й сессии Межправительственного совета Международной программы развития коммуникаций ЮНЕСКО, которая состоялась в Париже.

"Наше представительство по дипломатическим каналам обратилось в секретариат ЮНЕСКО - направило ноту, в которой поставило перед секретариатом вопрос о невыполнении Францией своих обязательств в соответствии с соглашением между ЮНЕСКО и французской стороной", - сообщили ТАСС в российском постпредстве.

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Версия на английском языке Russian mission sends note to UNESCO over France’s failure to issue visas to diplomats

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