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    ​Россия нанесла авиаудары по больнице в Сирии, погибли 9 мирных жителей, 23 ранены

    Местные жители извлекли оставшихся под завалами разрушенного здания людей

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ В результате авиаударов российских боевых самолетов по контролируемой сирийской оппозицией больнице погибли 9 мирных жителей, 23 человека получили ранения.

    Как сообщает Report, информацию распространили турецкие СМИ.

    Во вторую половину дня 24 февраля российские самолеты нанесли авиаудары по оздоровительному центру в поселке эль-Этерип сирийской провинции Халаб, расположенном в 35 км от пограничного пункта Джилвагезю региона Рейханлы турецкой провинции Хатай.

    Местные жители извлекли оставшихся под завалами разрушенного здания людей. Раненые помещены в расположенную поблизости больницу. 

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