​Россия нанесла авиаудары по больнице в Сирии, погибли 9 мирных жителей, 23 ранены

24 февраля, 2016 20:56

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ В результате авиаударов российских боевых самолетов по контролируемой сирийской оппозицией больнице погибли 9 мирных жителей, 23 человека получили ранения. Как сообщает Report, информацию распространили турецкие СМИ. Во вторую половину дня 24 февраля российские самолеты нанесли авиаудары по оздоровительному центру в поселке эль-Этерип сирийской провинции Халаб, расположенном в 35 км от пограничного пункта Джилвагезю региона Рейханлы турецкой провинции Хатай. Местные жители извлекли оставшихся под завалами разрушенного здания людей. Раненые помещены в расположенную поблизости больницу.