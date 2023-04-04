Россия нанесла удар по Одессе при помощи беспилотников

Российская армия нанесла удар по Одессе при помощи беспилотных летательных аппаратов.
Как передает Report, об этом написал в Facebook глава Одесской районной администрации Юрий Крук.
"По результатам работы подразделений противовоздушной обороны есть сбития", - отметил он. По его словам, "продолжается боевая работа и возможна вторая волна".
Ранее украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Одессе, при этом воздушная тревога в регионе была объявлена уже после того, как появились первые данные о нападении.
О последствиях атаки беспилотников данных пока нет.