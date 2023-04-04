Россия нанесла удар по Одессе при помощи беспилотников

Российская армия нанесла удар по Одессе при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Российская армия нанесла удар по Одессе при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Как передает Report, об этом написал в Facebook глава Одесской районной администрации Юрий Крук.

"По результатам работы подразделений противовоздушной обороны есть сбития", - отметил он. По его словам, "продолжается боевая работа и возможна вторая волна".

Ранее украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Одессе, при этом воздушная тревога в регионе была объявлена уже после того, как появились первые данные о нападении.

О последствиях атаки беспилотников данных пока нет.