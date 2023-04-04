О нас

Россия нанесла удар по Одессе при помощи беспилотников

Россия нанесла удар по Одессе при помощи беспилотников Российская армия нанесла удар по Одессе при помощи беспилотных летательных аппаратов.
В регионе
4 апреля 2023 г. 04:19
Россия нанесла удар по Одессе при помощи беспилотников

Российская армия нанесла удар по Одессе при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Как передает Report, об этом написал в Facebook глава Одесской районной администрации Юрий Крук.

"По результатам работы подразделений противовоздушной обороны есть сбития", - отметил он. По его словам, "продолжается боевая работа и возможна вторая волна".

Ранее украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Одессе, при этом воздушная тревога в регионе была объявлена уже после того, как появились первые данные о нападении.

О последствиях атаки беспилотников данных пока нет.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiya Odessaya dronla hücum edib

Самое читаемое

МЧС объявил конкурс на должность матроса-спасателя
МЧС объявил конкурс на должность матроса-спасателя
28 марта 2023 г. 12:52
Hell Energy будет производить в Азербайджане алюминиевые банки для напитков
ФотоHell Energy будет производить в Азербайджане алюминиевые банки для напитков
30 марта 2023 г. 15:07
Мерседес отзывает новые лимузины Maybach из-за проблем с герметичностью салона
"Мерседес" отзывает новые лимузины Maybach из-за проблем с герметичностью салона
2 апреля 2023 г. 11:38
Завтра в Москве пройдет встреча замглав МИД РФ, Турции, Сирии и Ирана
Завтра в Москве пройдет встреча замглав МИД РФ, Турции, Сирии и Ирана
2 апреля 2023 г. 23:42
Стала известна личность водителя, погибшего при ДТП в Евлахе
Стала известна личность водителя, погибшего при ДТП в Евлахе
3 апреля 2023 г. 23:51
Президента Перу и ее предшественника заподозрили в отмывании денег
Президента Перу и ее предшественника заподозрили в отмывании денег
29 марта 2023 г. 09:51
Азербайджан и Казахстан - лидеры по сальдо внешней торговли среди ОТГ
Азербайджан и Казахстан - лидеры по сальдо внешней торговли среди ОТГ
29 марта 2023 г. 12:37
Глава МИД Азербайджана провел встречу с министром обороны Израиля
Глава МИД Азербайджана провел встречу с министром обороны Израиля
29 марта 2023 г. 15:44
Убыток ЦБ России в 2022 году взлетел почти в 30 раз
Убыток ЦБ России в 2022 году взлетел почти в 30 раз
29 марта 2023 г. 20:17
В Азербайджане нотариусы смогут принимать иностранные официальные документы без легализации
В Азербайджане нотариусы смогут принимать иностранные официальные документы без легализации
30 марта 2023 г. 12:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi