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Россия нанесла ракетные удары по Украине, разрушены жилые дома, отключено электричество

Россия нанесла ракетные удары по Украине, разрушены жилые дома, отключено электричество В результате массированного ракетного обстрела России по украинским городам возникли проблемы с электроснабжением ряда городов и областей.
В регионе
15 ноября 2022 г. 19:00
Россия нанесла ракетные удары по Украине, разрушены жилые дома, отключено электричество

В результате массированного ракетного обстрела России по Украине возникли проблемы с электроснабжением ряда городов и областей.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, ракета упала еще на один многоэтажный жилой дом в Киеве.

Одна из ракет поразила жизненно важную инфраструктуру в Харькове, движение поездов в метро приостановлено.

Обесточены города Житомир, Львов и Ровно.

В настоящее время отмечены взрывы в Киеве, Харькове, Виннице, Ковеле, Житомире, Львове, Полтаве, Ивано-Франковске, Тернополе, Кривом Роге, а также в других городах и областях.

18:48

Россия вновь атаковала столицу Украины.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В Печерском районе ракеты попали в два жилых дома. Несколько ракет были сбиты средствами ПВО над Киевом.

Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Ukraynanı raket atəşinə tutub, yaşayış binaları dağılıb, elektrik enerjisi kəsilib - YENİLƏNİB

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