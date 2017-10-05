Россия нанесла ракетные удары из Средиземного моря по позициям террористической ИГИЛ в Сирии

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Российские подводные лодки из акватории Средиземного моря нанесли удары ракетами "Калибр" по позициям группировки ИГИЛ в районе сирийского города Меядин.

Как передает Report со ссылкой на Haber7, об этом сообщил пресс-секретарь министерства обороны России Игорь Конашенков.

По его словам, из акватории Средиземного моря подводными лодками Черноморского флота "Великий Новгород" и "Колпино" в подводном положении по позициям ИГИЛ были совершены пуски десяти крылатых ракет морского базирования "Калибр".