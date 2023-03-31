Россия намерена укрепить сотрудничество в Каспийском регионе

Россия намерена укрепить сотрудничество в каспийском регионе.

Россия намерена укрепить сотрудничество в Каспийском регионе.

Как сообщает Report, об этом говорится в обновленной Концепции внешней политики РФ, утвержденной сегодня президентом России Владимиром Путиным.

"В целях дальнейшего преобразования ближнего зарубежья в зону мира, добрососедства, устойчивого развития и процветания Российская Федерация намерена уделять приоритетное внимание укреплению сотрудничества в зоне Каспийского моря, исходя из исключительной компетенции пяти прикаспийских государств в решении всех вопросов, касающихся этого региона", - отмечается в документе.

Также в целях противодействия нелегальной миграции и совершенствования регулирования международных миграционных процессов Россия намерена уделять "приоритетное внимание укреплению взаимодействия в этой сфере со странами СНГ, проводящими конструктивную политику в отношении РФ".