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Россия намерена укрепить сотрудничество в Каспийском регионе

Россия намерена укрепить сотрудничество в Каспийском регионе Россия намерена укрепить сотрудничество в каспийском регионе.
В регионе
31 марта 2023 г. 16:11
Россия намерена укрепить сотрудничество в Каспийском регионе

Россия намерена укрепить сотрудничество в Каспийском регионе.

Как сообщает Report, об этом говорится в обновленной Концепции внешней политики РФ, утвержденной сегодня президентом России Владимиром Путиным.

"В целях дальнейшего преобразования ближнего зарубежья в зону мира, добрососедства, устойчивого развития и процветания Российская Федерация намерена уделять приоритетное внимание укреплению сотрудничества в зоне Каспийского моря, исходя из исключительной компетенции пяти прикаспийских государств в решении всех вопросов, касающихся этого региона", - отмечается в документе.

Также в целях противодействия нелегальной миграции и совершенствования регулирования международных миграционных процессов Россия намерена уделять "приоритетное внимание укреплению взаимодействия в этой сфере со странами СНГ, проводящими конструктивную политику в отношении РФ".

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