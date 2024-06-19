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Россия намерена продолжить увеличивать число студентов из стран СНГ

Россия намерена продолжить увеличивать число студентов из стран СНГ Россия будет работать над увеличением квот для студентов из стран СНГ.
В регионе
19 июня 2024 г. 14:24
Россия намерена продолжить увеличивать число студентов из стран СНГ

Россия будет работать над увеличением квот для студентов из стран СНГ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин на заседании Международного парламентского форума СНГ "Пушкинские чтения".

"Мы встречаем очень заинтересованное отношение со стороны наших партнеров по СНГ в том, чтобы увеличилось число студентов, обучающихся в России. И такая работа ведется", - сказал М. Галузин.

Он напомнил, что только за последние пару лет в российских вузах были увеличены квоты на обучение студентов из Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.

"Конечно, эта работа будет продолжена в соответствии с решениями, которые приняты на уровне высшего государственного руководства России", - заверил Галузин.

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