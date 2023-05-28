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Россия намерена открыть новое консульство в Армении

Россия намерена открыть новое консульство в Армении Замдиректора 4-го департамента стран СНГ министерства иностранных дел России Сергей Пальтов заявил, что Россия откроет свое консульство в Армении. Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.
В регионе
28 мая 2023 г. 14:58
Россия намерена открыть новое консульство в Армении

Замдиректора 4-го департамента стран СНГ министерства иностранных дел России Сергей Пальтов заявил, что Россия откроет свое консульство в Армении. Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что консульство будет открыто в Зангезуре (Сюникской области).

Решение об открытии было принято в рамках переговоров между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Москве.

По словам Пальтова, открытие консульства пройдет в упрощенном и ускоренном режиме.

"Принято решение направить туда людей, чтобы они уже там на месте начали работать и внесли свой вклад не только в сохранение армяно-российской дружбы", - заявил дипломат.

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Версия на английском языке Russia intends to open new consulate in Armenia

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