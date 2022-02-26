Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по Украине

Россия наложила вето на проект резолюции, в которой Совбез ООН призывает немедленно прекратить наступление на Украине.

Россия наложила вето на проект резолюции, в которой Совбез ООН призывает немедленно прекратить наступление на Украине.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, за резолюцию проголосовали 11 стран-членов, три воздержались.

Инициаторами проекта резолюции выступили США и Албания.

В тексте отмечалось, что "СБ ООН поддерживает призыв генсека ООН к РФ прекратить наступление на Украину". "СБ ООН выражает глубокое сожаление в связи с агрессией РФ против Украины", - сказано в тексте.

В нем также отмечалось, что СБ ООН постановляет, что РФ немедленно прекратит применение силы против Украины и воздержится от дальнейшей незаконной угрозы применения силы или применения силы против любого государства ООН.

Согласно проекту, СБ ООН постановлял, что Россия немедленно, полностью и без предусловий выведет все свои военные силы с территории Украины в рамках ее международно признанных границ.

"СБ ООН сожалеет в связи с решением РФ относительно статуса отдельных областей Донецкого и Луганского регионов Украины", - говорилось в проекте.

В тексте отмечается, что СБ ООН также постановляет, что РФ незамедлительно отменит решения, касающиеся признания "ДНР" и "ЛНР". Согласно проекту, СБ ООН призвал бы стороны придерживаться минских соглашений и работать конструктивно в соответствующих международных механизмах, включая нормандский формат и трехстороннюю контактную группу.