Россия надеется на ратификацию Ираном Каспийской конвенции в 2020 году

Россия рассчитывает, что Иран ратифицирует Каспийскую конвенцию в 2020 году.

Как передает Report, об этом РИА "Новости" заявил посол по особым поручениям МИД России Игорь Братчиков.

"В Иране в феврале будущего года предстоят выборы в меджлис, и мы исходим из того, что этим вопросом плотно будет заниматься новый состав меджлиса, а в настоящее время проходит экспертная проработка в аппарате парламента Ирана", - добавил он, напомнив, что Иран сейчас является единственной страной, которая пока не ратифицировала Каспийскую конвенцию.

Напомним, что сегодня российская Госдума ратифицировала конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму президентом России Владимиром Путиным.

Конвенция подписана в городе Актау 12 августа 2018 года.