Замглавы МИД: Россия рассчитывает, что Армения найдет мужество противостоять шантажу и давлению США

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Москва рассчитывает, что новое руководство Армении найдет мужество противостоять шантажу и давлению со стороны США, и будет самостоятельно принимать решения. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

"На фоне происходящих в нынешнем году радикальных перемен в стране вмешательство Вашингтона в ее внутренние и внешнеполитические дела становится все более бесцеремонным", - сказал Карасин.

По словам дипломата, посетивший в октябре Ереван советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон велел Армении покупать американское оружие и как можно скорее присоединиться к антииранским санкциям. "Если такова публичная сторона американо-армянских отношений, то можно лишь представить, какое "выкручивание рук" происходит за кулисами", - отметил Карасин.

"Рассчитываем, что нынешнее руководство Армении, получившее на парламентских выборах необходимый мандат, найдет в себе мужество противостоять неприкрытому внешнему шантажу и давлению, будет отстаивать суверенное право самостоятельно принимать решения, сообразуясь с национальными интересами", - подчеркнул замглавы МИД России.

В Армении 9 декабря прошли досрочные выборы в парламент. Блок и. о. премьера Никола Пашиняна "Мой шаг" набрал 70,45% голосов, а бывшая правящая Республиканская партия не преодолела проходной барьер.