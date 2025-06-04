Россия начала работу по детям из списка, переданного Украиной

Аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка начал работу с МВД по каждому ребенку из списка, которую ранее передала украинская сторона.

Аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка начал работу с МВД по каждому ребенку из списка, которую ранее передала украинская сторона.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила представитель президента РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"Списки сразу же после переговоров попали к нам, так как у нас есть поручение заниматься этой темой… В данный момент работа по спискам ведется вместе с МВД России", - сказала она.

Россия получила от Украины список из 339 фамилий детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта и потерявших контакт с родителями.