Россия начала проверку боеготовности армии

В российских Вооруженных силах начались плановые контрольные проверки боевой готовности. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил в органах военного управления, соединениях и воинских частях начались контрольные проверки. Войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений", - заявил министр на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной РФ.
Как уточнили в Минобороны РФ, всего в течение апреля будет проведено 4 048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.
Россия начала проверку боеготовности армииРоссия начала проверку боеготовности армии Будет проведено 4 048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы
В регионе
6 апреля 2021 г. 17:21
https://static.report.az/photo/2a399920-1d67-3e67-ab93-5f46176ddd1f.jpg
В российских Вооруженных силах начались плановые контрольные проверки боевой готовности. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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