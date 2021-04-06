Россия начала проверку боеготовности армии

Будет проведено 4 048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы

В российских Вооруженных силах начались плановые контрольные проверки боевой готовности. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.



"В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил в органах военного управления, соединениях и воинских частях начались контрольные проверки. Войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений", - заявил министр на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной РФ.



Как уточнили в Минобороны РФ, всего в течение апреля будет проведено 4 048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.

