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Россия начала использовать замороженные активы иностранцев

Россия начала использовать замороженные активы иностранцев Россия начала использовать замороженные активы иностранцев в ответ на аналогичные действия недружественных стран.
В регионе
20 ноября 2024 г. 23:52
Россия начала использовать замороженные активы иностранцев

Россия начала использовать замороженные активы иностранцев в ответ на аналогичные действия недружественных стран.

Как передает Report, об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".

"Мы делаем точно так же. Если западные страны приняли решение использовать наши активы и доходы от наших активов, адекватные действия абсолютно реализует и российская сторона. У нас тоже заморожены ресурсы западных инвесторов и западных участников финансового рынка, компаний. Доходы от этих активов также будут использоваться, как и те страны, которые заморозили наши золотовалютные резервы и используют доходы от размещения этих резервов", - сказал Силуанов.

Глава Минфина считает это адекватным ответом со стороны России на недружественные действия других стран.

"Мы уже после информации о недружественных действиях западных стран реализуем такие же меры", - уточнил он.

Напомним, что в феврале этого года Совет Евросоюза утвердил решение по доходам от замороженных в ЕС российских активов, постановил учитывать их отдельно и хранить на специальных счетах.

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