Россия может запретить поставки молочной продукции из Турции

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Россельхознадзор может ограничить поставки молочной продукции из Турции и Новой Зеландии в связи с продолжающимися случаями выявления нарушений норм РФ и ЕАЭС, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечает Россельхознадзор, только за последнее время в пяти пробах сухого молока, произведенного предприятием Турции, обнаружено превышение микробиологических показателей, а в сливочном масле, произведенном на одном из предприятий Новой Зеландии, уже дважды обнаружены остатки тетрациклина.

"Становится очевидно, что меры контроля, принимаемые ветеринарными службами этих стран, недостаточны для исправления сложившейся ситуации", - подчеркивает ведомство.

"В случае продолжения выявления подобных нарушений, Россельхознадзор будет вынужден ограничить поставки молочной продукции, поступающей в Россию с предприятий Турецкой Республики и Новой Зеландии", - говорится в сообщении.