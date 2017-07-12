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    Россия может запретить поставки молочной продукции из Турции

    За последнее время в пяти пробах сухого молока, произведенного предприятием Турции, обнаружено превышение микробиологических показателей

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Россельхознадзор может ограничить поставки молочной продукции из Турции и Новой Зеландии в связи с продолжающимися случаями выявления нарушений норм РФ и ЕАЭС, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Как отмечает Россельхознадзор, только за последнее время в пяти пробах сухого молока, произведенного предприятием Турции, обнаружено превышение микробиологических показателей, а в сливочном масле, произведенном на одном из предприятий Новой Зеландии, уже дважды обнаружены остатки тетрациклина.

    "Становится очевидно, что меры контроля, принимаемые ветеринарными службами этих стран, недостаточны для исправления сложившейся ситуации", - подчеркивает ведомство.

    "В случае продолжения выявления подобных нарушений, Россельхознадзор будет вынужден ограничить поставки молочной продукции, поступающей в Россию с предприятий Турецкой Республики и Новой Зеландии", - говорится в сообщении.

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