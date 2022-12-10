Россия может возобновить прямое авиасообщение с Грузией

Россия может принять решение о возобновлении прямого авиасообщения с Грузией и визовой либерализации в отношении ее граждан в случае формирования нужных предпосылок.

Россия может принять решение о возобновлении прямого авиасообщения с Грузией и визовой либерализации в отношении ее граждан в случае формирования нужных предпосылок.

Как передает Report, об этом в интервью ТАСС заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

"Что касается перспектив возобновления прямого авиасообщения и визовой либерализации в отношении граждан Грузии, то в случае формирования нужных для этого предпосылок не исключаем принятия решений на этот счет", - указал дипломат.

Он также отметил, что прогноз экономического роста Грузии в этом году повышен до двузначной цифры "в значительной степени благодаря впечатляющим доходам от въездного туризма, денежных переводов и торговли с Россией".

Напомним, что согласно указу президента России Владимира Путина, российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. С этой же даты вступило в силу решение Минтранса РФ о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.