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    Россия может прекратить сотрудничество с Европейским судом по правам человека

    Российские власти рассматривают такую возможность

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Власти России изучают возможность денонсации Европейской конвенции по правам человека и прекращения сотрудничества с Европейским судом по правам человека  (ЕСПЧ), если антироссийская линия решений суда не будет скорректирована.

    Как передает Report, об этом РИА Новости сообщили источники в профильных российских ведомствах.

    По их словам, политизация позиции ЕСПЧ при рассмотрении жалоб против России возрастает.

    При этом отмечается, что "аргументация и доводы российской стороны не принимаются во внимание".

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