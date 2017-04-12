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    Россия может лишать гражданства тех, кто вступал в экстремистские организации

    Путин: Власти намерены найти соответствующий механизм

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Российские власти найдут возможность лишать гражданства страны тех россиян, которые вступили в ряды экстремистских организаций. Как сообщает Report, об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью телекомпании МИР-24.

    "В соответствии с российской Конституцией мы лишать никого гражданства не можем. Но мы можем отменять соответствующие решения, которые послужили основанием для получения российского гражданства. Мы проведем консультации с нашими юристами, и, я думаю, такие решения будут приняты в самое ближайшее время", - сказал Путин.

    Отметим, что ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев также предложил лишать гражданства казахстанцев за вступление в террористическую группировку "Исламское государство".

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