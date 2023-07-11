РФ лишилась основной части танкерного флота, осуществлявшего поставки нефти в обход санкций

К началу июля 2023 года Россия лишилась основной части танкерного флота индийской Gatik Ship Management, который использовался для перевозки нефти в другие страны.

К началу июля 2023 года Россия лишилась основной части танкерного флота индийской Gatik Ship Management, который использовался для перевозки нефти в другие страны.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, всего у компании осталось четыре судна.

Согласно информации, полученной из международной морской базы данных Equasis, в апреле флотилия индийской фирмы, помогающей Москве перевозить сырую нефть морским путем в условиях международных санкций, насчитывала 42 танкера.

Однако уже к июлю численность сократилась на 38 судов на фоне потери доступа к страхованию транспортных средств, так как компания нарушала установленный Западом потолок цен на нефть в $60 за баррель.

В публикации указали, что несмотря на потерю большинства судов, оставшиеся все также перевозят нефть из России. Четыре судна находятся под контролем различных зарубежных фирм, чье происхождение неизвестно.