Россия, Китай и Иран призвали Запад восстановить ядерную сделку с Тегераном

Россия, Китай и Иран призвали западные страны восстановить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал дипломатическое урегулирование конфликта вокруг ядерной программы исламской республики.

Россия, Китай и Иран призвали западные страны восстановить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал дипломатическое урегулирование конфликта вокруг ядерной программы исламской республики.

Как передает Report со ссылкой на Tasnim, об этом говорится в совместном заявлении трех стран, приуроченном к шестому заседанию Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Китайская Народная Республика, Исламская Республика Иран и Российская Федерация убеждены, что странам Запада пора проявить политическую волю, остановить непрекращающийся цикл эскалации, из которого стороны не могут найти выход почти два года, взять на себя инициативу и предпринять необходимые шаги для возрождения Совместного всеобъемлющего плана действий. Это все еще возможно сделать", - указано в документе.