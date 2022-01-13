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Россия к 2030 году сможет получить до 40 млрд долларов от продажи водорода

Россия к 2030 году сможет получить до 40 млрд долларов от продажи водорода Доходы России от продажи на мировом рынке водорода к 2030 году могут достичь 40 млрд долларов США.
В регионе
13 января 2022 г. 14:10
Россия к 2030 году сможет получить до 40 млрд долларов от продажи водорода

Доходы России от продажи на мировом рынке водорода к 2030 году могут достичь 40 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс в ходе Гайдаровского форума.

"До 10 новых отраслей может возникнуть в России до 2030 года в рамках энергоперехода. Одна из таких отраслей - использование водорода как нового голубого топлива. У России есть фантастическое преимущество. Я считаю, что к 2030 году Россия может выйти на объем продаж от 6 до 10 млн тонн водорода на мировом рынке. Это до 40 млрд долларов", - сказал Чубайс.

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