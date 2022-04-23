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Россия из акватории Каспия бомбит Одессу, есть погибшие и раненые

Россия из акватории Каспия бомбит Одессу, есть погибшие и раненые В результате авиаудара российских войск по Одессе погибли по меньшей мере пять человек, еще 18 получили ранения.
В регионе
23 апреля 2022 г. 18:53
Россия из акватории Каспия бомбит Одессу, есть погибшие и раненые

В результате авиаудара российских войск по Одессе погибли по меньшей мере пять человек, еще 18 получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он отметил, что количество раненых и погибших будет расти.

"Одесса. 5 убитых и 18 раненых украинских граждан. Это только тех, кого обнаружили.

И, скорее всего, будет больше. Среди убитых - трехмесячный ребенок. Малыш, который должен был встречать с родителями свою первую Пасху. Ничего святого. Абсолютно", – написал Ермак.

Напомним, в субботу, 23 апреля, российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Ракеты были запущены самолетами стратегической авиации ТУ-95 России из акватории Каспийского моря. Украинские военные уничтожили две вражеские крылатые ракеты (предварительно Х555 или Х101) и два БПЛА оперативно-тактического уровня. Однако еще две ракеты поразили военный объект и два жилых дома.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Xəzərdən Odessaya hava zərbələri endirib, ölənlər və yaralananlar var

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