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    Россия испытала зенитно-ракетную систему "С-400" на севере Каспия

    Каспийская флотилия России также провела учения по борьбе с терроризмом

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Каспийская флотилия России в Астрахани провела учения по борьбе с терроризмом.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, во время испытаний на полигоне Капустин Яр в Астрахани две ракеты, выпущенные из "С-400", успешно сбили реактивную мишень "Кабан".

    Помимо этого, Каспийская флотилия России также провела учения по борьбе с терроризмом. Согласно информации Российского южно-военного округа, в учениях приняли участие 200 солдат и 20 единиц военной техники.

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