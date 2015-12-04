Россия испытала зенитно-ракетную систему "С-400" на севере Каспия

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Каспийская флотилия России в Астрахани провела учения по борьбе с терроризмом.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, во время испытаний на полигоне Капустин Яр в Астрахани две ракеты, выпущенные из "С-400", успешно сбили реактивную мишень "Кабан".

Помимо этого, Каспийская флотилия России также провела учения по борьбе с терроризмом. Согласно информации Российского южно-военного округа, в учениях приняли участие 200 солдат и 20 единиц военной техники.