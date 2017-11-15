Россия, Иран и Турция увеличили расходы на оборону

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Компания PwC опубликовала исследование по милитаризации экономик стран мира по итогам 2016 года, сообщает Report.

В своем исследовании PwC делит все страны на шесть категорий по стратегии обороны - от стран, решающих свои задачи за счет союзников (Швейцария, Дания), до глобальных силовых лидеров, куда входят Россия и США, которые тратят на оборону более 3% ВВП.

В 2016 году расходы России на оборону выросли до 5,3% от ВВП, что составило до 69,2 млрд долларов США. Иран в свою очередь потратил в прошлом году 3,03% от собственного ВВП, что составило 12,7 млрд долларов. Турция же израсходовала 1,99% от ВВП или 14,8 млрд долларов.

В рейтинге милитаризации экономики эти страны заняли 7-ое, 19-ое и 27-ые места соответственно.

Наряду с этим Турция и России вошли в пятерку стран с наибольшим ростом позиций в области безопасности наряду с ОАЭ, Катаром, и Саудовской Аравией.

Рейтинг PwC возглавил Оман с долей расходов в 16,75% ВВП, второе место заняла Саудовская Аравия (10,41%), третье место у Сирии (8,49%).

Соединенные Штаты заняли 17-е место с показателем в 3,3% от ВВП.