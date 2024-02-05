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Россия, Иран и Китай проведут совместные учения в марте

Россия, Иран и Китай проведут совместные учения в марте Иран, Россия и Китай в марте проведут совместные военные морские учения.
В регионе
5 февраля 2024 г. 16:54
Россия, Иран и Китай проведут совместные учения в марте

Иран, Россия и Китай в марте проведут совместные военные морские учения.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил командующий ВМС армии Ирана Шахрам Ирани.

"Другие страны также были приглашены принять участие в совместных военно-морских учениях Ирана, России и Китая, которые пройдут в конце иранского календарного года (заканчивается в марте 2024 года)", - отметил он.

По словам Ирани, для Ирана учения проводятся с целью отработки ситуаций по обеспечению "безопасности интересов и экономических ресурсов исламской республики и стран региона Ближнего и Среднего Востока".

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Версия на английском языке Russia, Iran and China to hold joint exercises in March

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