Россия, Иран и Китай проведут совместные учения в марте

Иран, Россия и Китай в марте проведут совместные военные морские учения.

Иран, Россия и Китай в марте проведут совместные военные морские учения.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил командующий ВМС армии Ирана Шахрам Ирани.

"Другие страны также были приглашены принять участие в совместных военно-морских учениях Ирана, России и Китая, которые пройдут в конце иранского календарного года (заканчивается в марте 2024 года)", - отметил он.

По словам Ирани, для Ирана учения проводятся с целью отработки ситуаций по обеспечению "безопасности интересов и экономических ресурсов исламской республики и стран региона Ближнего и Среднего Востока".