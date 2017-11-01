Россия, Иран и Азербайджан намерены углубить взаимодействие в энергетике

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Москва, Баку и Тегеран по итогам встречи на высшем уровне намерены углубить взаимодействие на международных энергетических площадках и расширить сотрудничество в нефтегазовой сфере.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении, подписанном президентами России, Ирана и Азербайджана Владимиром Путиным, Хасаном Роухани и Ильхамом Алиевым.

"Стороны отмечают ключевую роль Российской Федерации, Азербайджанской республики и Исламской Республики Иран в устойчивом функционировании региональных и мировых энергетических рынков, поддерживают расширение сотрудничества в нефтегазовой и нефтехимической сферах, в том числе в области разведки и разработки нефтегазовых месторождений, транспортировке и своповых поставок сырой нефти и нефтепродуктов, а также углубление взаимодействия на международных энергетических площадках", — говорится в заявлении.

Стороны, кроме того, высказались в поддержку реализации проекта по соединению электросетей трех государств и договоренностей по торговле электроэнергией.

В заявлении также говорится, что Россия, Иран и Азербайджан планируют сотрудничать в сфере мультимодальных перевозок, морского туризма и сохранения водных биоресурсов Каспийского моря. Кроме того, стороны намерены развивать сотрудничество в научных исследованиях Каспийского моря, гидрографии, метеорологии. Москва, Тегеран и Баку также намерены совместно развивать безопасность и военное сотрудничество, предупреждать и предотвращать чрезвычайные ситуации на Каспии.

Стороны в целом выразили удовлетворение ходом пятисторонних переговоров о проекте конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Они подтвердили свое намерение "обеспечить скорейшее принятие этого основополагающего документа консенсусом прибрежных государств".