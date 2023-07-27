Россия и Зимбабве подписали соглашение о сотрудничестве в мирном атоме

Россия и Зимбабве подписали межправсоглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.

Россия и Зимбабве подписали межправсоглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", документ заключен на полях саммита "Россия-Африка".

С российской стороны документ подписал глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, со стороны Зимбабве - министр энергетики страны Сода Жему.

Ранее на этой неделе правительство РФ одобрило предварительные проекты соглашений о сотрудничестве в области использования мирного атома между госкорпорацией "Росатом" и Зимбабве и Бурунди, соответствующие распоряжения были размещены на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно проектам документов, речь пойдет о возможном сооружении "энергетических и исследовательских ядерных реакторов", а также о неэнергетическом использовании атома, например, в медицине и сельском хозяйстве. Также речь идет о предоставлении услуг в области топливного цикла и об обращении с радиоактивными отходами. Срок действия предполагаемых соглашений - 10 лет с возможностью дальнейшего продления.

Как сообщалось, в 2021 году РФ и Зимбабве подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях.