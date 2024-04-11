Россия и Украина возглавили мировой рейтинг по угрозе киберпреступлений

Россия заняла первое место в мировом рейтинге киберпреступности. Следом за ней идут Украина, КНР, США и Нигерия.

Россия заняла первое место в мировом рейтинге киберпреступности. Следом за ней идут Украина, КНР, США и Нигерия.

Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты исследования Оксфордского университета.

В течение трех лет ученые изучали, откуда чаще всего исходят киберпреступления. Они опросили 92 специалиста по этому вопросу со всего мира, чтобы выяснить, какие страны являются главными источниками пяти основных типов киберпреступлений. Cпециалисты оценивали страны, учитывая частоту кибератак, технические способности хакеров, живущих там.

В результате исследования Россия заняла первое место и получила 58,39 балла, следом идут Украина с 36,44 балла, Китай с 27,86 балла, США с 25,01 балла и Нигерия с 21,28 балла. В топ-10 также вошли Румыния, Северная Корея, Великобритания, Бразилия и Индия.