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Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 40 на 44

Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 40 на 44 Согласно заявлению ведомства, в Россию вернулись 40 военных. Украинская сторона сообщила о возвращении 44 человек.
В регионе
26 апреля 2023 г. 18:30
Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 40 на 44

В Россию вернулись 40 военных. Украинская сторона сообщила о возвращении 44 человек.

Как передаёт Report со ссылкой на «Коммерсант», об этом сообщает министерство обороны России.

"Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - сказано в сообщении ведомства.

"Среди освобожденных - 36 рядовых и сержантов и 6 офицеров. Это военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки", - написал глава офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram.

Кроме того, были возвращены двое гражданских. По словам Ермака, украинские военные, которые попали под обмен, участвовали в боях за Мариуполь, завод Азовсталь, Херсонскую область, а также в боестолкновениях в восточной части Украины. Среди них есть раненые, добавил он.

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