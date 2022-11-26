Россия и Украина произвели очередной обмен пленными

Украина и Россия произвели очередной обмен пленными. Украинской стороне вернули 12 человек, из которых 9 - военнослужащие, 3 - гражданские.

Украина и Россия произвели очередной обмен пленными. Украинской стороне вернули 12 человек, из которых 9 - военнослужащие, 3 - гражданские.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил на Telegram-канале руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Очередной обмен пленными. Нам удалось освободить 12 человек. Среди них - 4 бойца ВМС, двое нацгвардейцев, пограничников, один из ТРо, а также трое гражданских - супруги и муж, считавшиеся пропавшими без вести. Среди военных - двое офицеров, а также семь рядовых и сержантов", - написал Ермак.

Между тем, Минобороны России сообщило, что в результате переговорного процесса удалось вернуть 9 российских военных.