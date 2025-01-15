Россия и Украина произвели обмен пленными

Россия и Украина обменялись пленными по формуле 25 на 25.

Россия и Украина обменялись пленными по формуле 25 на 25.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Минобороны РФ.

Военнослужащие ВС РФ находятся в Беларуси, где им оказывается помощь.

"15 января в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 25 российских военнослужащих. Взамен переданы 25 военнопленных ВСУ. В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками", - сообщили в российском военном ведомстве.

Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ.

При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты, отметили в ведомстве.