Россия и Украина произвели обмен пленными

Россия и Украина обменялись пленными по формуле 25 на 25.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Минобороны РФ.
Военнослужащие ВС РФ находятся в Беларуси, где им оказывается помощь.
"15 января в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 25 российских военнослужащих. Взамен переданы 25 военнопленных ВСУ. В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками", - сообщили в российском военном ведомстве.
Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ.
При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты, отметили в ведомстве.