О нас

Россия и Украина обвинили друг друга в подготовке провокаций на Запорожской АЭС

Россия и Украина обвинили друг друга в подготовке провокаций на Запорожской АЭС Россия и Украина обвинили друг друга в подготовке провокаций на Запорожской атомной электростанции (АЭС).
В регионе
27 мая 2023 г. 01:16
Россия и Украина обвинили друг друга в подготовке провокаций на Запорожской АЭС

Россия и Украина обвинили друг друга в подготовке провокаций на Запорожской атомной электростанции (АЭС).

Как передает Report, соответствующие сообщения распространились в СМИ обеих стран.

Согласно украинской версии, "в ближайшие часы" российские войска готовятся нанести удар непосредственно по территории ЗАЭС, после чего объявить об утечке радиоактивных веществ и обвинить в аварии Украину.

Для того чтобы скрыть свои действия, россияне сорвали ротацию персонала постоянной мониторинговой миссии МАГАТЭ, утверждает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Целью предполагаемой провокации в ГУР назвали инициирование "детального расследования" при участии международного сообщества. В ходе этого расследования боевые действия якобы будут приостановлены, а российское командование получит паузу для перегруппировки — чтобы лучше подготовиться к контрнаступлению ВСУ.

Полтора часа спустя заявление ГУР прокомментировал представитель подконтрольных России властей аннексированной части Запорожской области Владимир Рогов.

"Украина анонсирует этот удар именно, чтобы заранее обвинить нас — это все очевидно, в том числе чтобы инспекторы МАГАТЭ больше не присутствовали на станции", - цитирует Рогова агентство ТАСС.

Рогов считает, что "если Киев сейчас привлекает внимание к этой теме, то это значит, что он действительно что-то подготовил". В частности, Рогов опасается удара дальнобойными ракетами Storm Shadow.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiya və Ukrayna bir-birini Zaporojye AES-də təxribatlar hazırlamaqda suçlayıblar

Другие новости из категории

Глава МИД Турции: для обеспечения мира необходимо уважать территориальную целостность
Глава МИД Турции: для обеспечения мира необходимо уважать территориальную целостность
27 мая 2023 г. 00:31
Президент Кыргызстана подписал указ о запрете сборов средств в школах через фонды
Президент Кыргызстана подписал указ о запрете сборов средств в школах через фонды
26 мая 2023 г. 22:08
Эрдоган: Конец террору в Турции можем положить мы, а не Кемаль Кылычдароглу
Эрдоган: Конец террору в Турции можем положить мы, а не Кемаль Кылычдароглу
26 мая 2023 г. 20:27
Эрдоган: Наш народ сильно пострадал от политических конфликтов, разногласий
Эрдоган: Наш народ сильно пострадал от политических конфликтов, разногласий
26 мая 2023 г. 20:18
Нуман Куртулмуш: 28 мая решится судьба Турции на века, а не на следующие 5 лет
Нуман Куртулмуш: 28 мая решится судьба Турции на века, а не на следующие 5 лет
26 мая 2023 г. 19:24
Ермак и Калын обсудили по телефону формулу мира по Украине
Ермак и Калын обсудили по телефону "формулу мира" по Украине
26 мая 2023 г. 17:15
Гарибашвили: Грузия ждет от Евросоюза справедливого решения
Гарибашвили: Грузия ждет от Евросоюза справедливого решения
26 мая 2023 г. 16:58
Пашинян в июне явится в комиссию по расследованию 44-дневной войны
Пашинян в июне явится в комиссию по расследованию 44-дневной войны
26 мая 2023 г. 16:37
В результате обстрела ВС РФ в городе Днепре двое погибли, 25 ранены
В результате обстрела ВС РФ в городе Днепре двое погибли, 25 ранены
26 мая 2023 г. 16:15
Турецкие БТР-амфибии ZAHA включены в инвентарь Вооруженных сил
Турецкие БТР-амфибии ZAHA включены в инвентарь Вооруженных сил
26 мая 2023 г. 16:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi