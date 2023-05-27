Россия и Украина обвинили друг друга в подготовке провокаций на Запорожской АЭС

Россия и Украина обвинили друг друга в подготовке провокаций на Запорожской атомной электростанции (АЭС).
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Согласно украинской версии, "в ближайшие часы" российские войска готовятся нанести удар непосредственно по территории ЗАЭС, после чего объявить об утечке радиоактивных веществ и обвинить в аварии Украину.
Для того чтобы скрыть свои действия, россияне сорвали ротацию персонала постоянной мониторинговой миссии МАГАТЭ, утверждает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Целью предполагаемой провокации в ГУР назвали инициирование "детального расследования" при участии международного сообщества. В ходе этого расследования боевые действия якобы будут приостановлены, а российское командование получит паузу для перегруппировки — чтобы лучше подготовиться к контрнаступлению ВСУ.
Полтора часа спустя заявление ГУР прокомментировал представитель подконтрольных России властей аннексированной части Запорожской области Владимир Рогов.
"Украина анонсирует этот удар именно, чтобы заранее обвинить нас — это все очевидно, в том числе чтобы инспекторы МАГАТЭ больше не присутствовали на станции", -
Рогов считает, что "если Киев сейчас привлекает внимание к этой теме, то это значит, что он действительно что-то подготовил". В частности, Рогов опасается удара дальнобойными ракетами Storm Shadow.