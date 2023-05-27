Россия и Украина обвинили друг друга в подготовке провокаций на Запорожской АЭС

Россия и Украина обвинили друг друга в подготовке провокаций на Запорожской атомной электростанции (АЭС).

Россия и Украина обвинили друг друга в подготовке провокаций на Запорожской атомной электростанции (АЭС).

Как передает Report , соответствующие сообщения распространились в СМИ обеих стран.

Согласно украинской версии, "в ближайшие часы" российские войска готовятся нанести удар непосредственно по территории ЗАЭС, после чего объявить об утечке радиоактивных веществ и обвинить в аварии Украину.

Для того чтобы скрыть свои действия, россияне сорвали ротацию персонала постоянной мониторинговой миссии МАГАТЭ, утверждает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Целью предполагаемой провокации в ГУР назвали инициирование "детального расследования" при участии международного сообщества. В ходе этого расследования боевые действия якобы будут приостановлены, а российское командование получит паузу для перегруппировки — чтобы лучше подготовиться к контрнаступлению ВСУ.

Полтора часа спустя заявление ГУР прокомментировал представитель подконтрольных России властей аннексированной части Запорожской области Владимир Рогов.

"Украина анонсирует этот удар именно, чтобы заранее обвинить нас — это все очевидно, в том числе чтобы инспекторы МАГАТЭ больше не присутствовали на станции", - цитирует Рогова агентство ТАСС.

Рогов считает, что "если Киев сейчас привлекает внимание к этой теме, то это значит, что он действительно что-то подготовил". В частности, Рогов опасается удара дальнобойными ракетами Storm Shadow.