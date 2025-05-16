Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих

Россия вернула тела 34 погибших российских военных, а Украине переданы 909 тел погибших военнослужащих.
Как передает Report, об этом сообщил РБК депутат Госдумы РФ Шамсаил Саралиев.
Как сообщил украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, в Украину возвращены тела погибших, находившиеся в моргах в России, а также тела тех, кто недавно погиб в районах боев на Кураховском, Запорожском, Харьковском и других направлениях.
Штаб выразил благодарность за помощь в возвращении тел Международному комитету Красного Креста.