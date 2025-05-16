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Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих

Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих Россия вернула тела 34 погибших российских военных, а Украине переданы 909 тел погибших военнослужащих.
В регионе
16 мая 2025 г. 15:00
Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих

Россия вернула тела 34 погибших российских военных, а Украине переданы 909 тел погибших военнослужащих.

Как передает Report, об этом сообщил РБК депутат Госдумы РФ Шамсаил Саралиев.

Как сообщил украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, в Украину возвращены тела погибших, находившиеся в моргах в России, а также тела тех, кто недавно погиб в районах боев на Кураховском, Запорожском, Харьковском и других направлениях.

Штаб выразил благодарность за помощь в возвращении тел Международному комитету Красного Креста.

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Версия на английском языке Russia, Ukraine exchange bodies of servicemen
Версия на азербайджанском языке Rusiya və Ukrayna hərbçilərin meyitlərini mübadilə ediblər

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