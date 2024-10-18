Россия и Украина провели очередной обмен пленными

Россия и Украина обменялись пленными в формате 95 на 95.

Россия и Украина обменялись пленными в формате 95 на 95.

Как передает Report , об этом сообщило Минобороны РФ.

"18 октября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих. Взамен переданы 95 военнопленных ВСУ.

В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками", - отметили в оборонном ведомстве.

Согласно информации, обмен состоялся при посредничестве ОАЭ.