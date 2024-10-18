О нас

Россия и Украина провели очередной обмен пленными

Россия и Украина провели очередной обмен пленными Россия и Украина обменялись пленными в формате 95 на 95.
В регионе
18 октября 2024 г. 23:09
Россия и Украина провели очередной обмен пленными

Россия и Украина обменялись пленными в формате 95 на 95.

Как передает Report, об этом сообщило Минобороны РФ.

"18 октября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих. Взамен переданы 95 военнопленных ВСУ.

В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками", - отметили в оборонном ведомстве.

Согласно информации, обмен состоялся при посредничестве ОАЭ.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Азербайджане ожидаются дожди, похолодает на 4-7 градусов
В Азербайджане ожидаются дожди, похолодает на 4-7 градусов
15 октября 2024 г. 15:43
МЧС Азербайджана обратился к гражданам в связи с нестабильными погодными условиями
МЧС Азербайджана обратился к гражданам в связи с нестабильными погодными условиями
16 октября 2024 г. 13:01
Завтра в Азербайджане ожидаются осадки и сильный ветер
Завтра в Азербайджане ожидаются осадки и сильный ветер
13 октября 2024 г. 12:14
В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
16 октября 2024 г. 13:29
Шариф призывает расширять проекты Один пояс - один путь и МТК Север-Юг
Шариф призывает расширять проекты "Один пояс - один путь" и МТК "Север-Юг"
16 октября 2024 г. 12:46
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
15 октября 2024 г. 13:06
Завтра в Баку ожидается до 19 градусов тепла
Завтра в Баку ожидается до 19 градусов тепла
12 октября 2024 г. 12:32
Министр экологии Кот-д'Ивуара: На COP29 в Баку будут приняты критически важные решения
Министр экологии Кот-д'Ивуара: На COP29 в Баку будут приняты критически важные решения
12 октября 2024 г. 09:46
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по подготовке к COP29 на территории Олимпийского стадиона
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с работами по подготовке к COP29 на территории Олимпийского стадиона
17 октября 2024 г. 14:00
Российские военные в Армении проводят учения с боевыми стрельбами
Российские военные в Армении проводят учения с боевыми стрельбами
15 октября 2024 г. 20:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi