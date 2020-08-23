Россия и Турция заключили контракт на поставку второго полка С-400

Контракт на поставку второго полка систем ПВО С-400 Турции подписан, стороны обсуждают вопросы его финансирования.

Контракт на поставку второго полка систем ПВО С-400 Турции подписан, стороны обсуждают вопросы его финансирования.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам в ходе форума "Армия-2020" гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

"Контракт подписан, мы с партнерами на сегодняшний день обсуждаем финансовую модель исполнения этого контракта", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

Как заявлял глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, Москва и Анкара достигли принципиального согласия о поставке второго комплекта С-400.

Данная сделка вызвала недовольство Вашингтона, требовавшего отказаться от неё и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA. Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400. Администрация президента США Дональда Трампа пока не реализовала свою угрозу о введении санкций против Турции.