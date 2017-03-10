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    Россия и Турция утвердили программу торгово-экономического сотрудничества до 2020 года

    Стороны подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере подготовки дипломатических кадров и обмена информационными документами

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Россия и Турция по итогам переговоров глав государств Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана подписали целый пакет документов. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, среди них - Среднесрочная программа торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между правительствами двух стран на 2017-2020 годы.

    Кроме того, стороны подписали Меморандум о взаимопонимании между министерствами иностранных дел РФ и Турции в сфере подготовки дипломатических кадров и обмена информационными документами.

    Также была подписана Декларация о намерениях по сотрудничеству между министерством культуры РФ и министерством культуры и туризма Турции в проведении "перекрестного" года культуры и туризма в 2019 году.

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