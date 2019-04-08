Россия и Турция упростят визовый режим

Россия и Турция намерены двигаться в сторону дальнейшей либерализации визового режима и в ближайшее время решить вопрос отмены виз для профессиональных водителей.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Мы намерены последовательно вести работу по либерализации взаимного визового режима. В частности, в ближайшее время будет решен вопрос отмены виз для профессиональных водителей", - сказал он.