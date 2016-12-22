Россия и Турция согласовали новые авиарейсы

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Авиационные регуляторы России и Турции договорились о новых авиарейсах между двумя странами. Они свяжут Стамбул с аэропортом Жуковский, а также Грозный и Москву с аэропортом Газипаша (провинция Анталья).

Как передает Report, об этом сообщил Генеральный директорат гражданской авиации Турции (SHGM)

Эти договоренности прописаны в новом меморандуме о взаимопонимании, который подписали замдиректора департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса РФ Сергей Сескутов и заместитель генерального директора SHGM Бахри Кешичи.

Первый чартер с российскими туристами вылетел в Турцию в начале сентября 2016 года. Предполагалось, что чартерные перелеты из России в Турцию возобновятся 7 июля. 30 июня 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, снимающий ограничения на продажу туров в Турцию и чартерные перевозки между странами.