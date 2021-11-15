Россия и Турция подтвердили актуальность запуска механизма "3+3"

Заместители министров иностранных дел России и Турции Андрей Руденко и Седат Онал подтвердили актуальность запуска в ближайшее время механизма "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Турция, Иран) по Южному Кавказу.

Заместители министров иностранных дел России и Турции Андрей Руденко и Седат Онал подтвердили актуальность запуска в ближайшее время механизма "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Турция, Иран) по Южному Кавказу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Стороны обсудили широкий круг актуальных вопросов российско-турецкого взаимодействия на Южном Кавказе и в Центральной Азии, - говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ. - В контексте нормализации отношений Баку и Еревана отмечена важность последовательной реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Подчеркнута актуальность запуска в ближайшее время регионального консультативного механизма для Южного Кавказа "3+3".