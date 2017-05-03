Россия и Турция обсуждают проекты по совместному созданию вооружений

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Российский спецэкспортер вооружений компания "Рособоронэкспорт", входящая в госкорпорацию "Ростех", обсуждает с турецкими партнерами ряд проектов по созданию перспективных образцов оружия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил заместитель начальника департамента маркетинговой деятельности компании Владимир Гончаров.

"Министерство национальной обороны республики (Турция - ред.) интересуется большим спектром продукции военного назначения, в частности, российскими системами ПВО различной дальности. Кроме того, мы обсуждаем ряд проектов по технологическому партнерству в области совместных разработок и производства перспективных видов оружия", - приводит его слова пресс-служба компании.

В.Гончаров добавил, что "Рособоронэкспорт" с конца 2016 года активно ведет консультации с турецкими партнерами по поставкам вооружения и военной техники.

В пресс-службе также сообщили, что компания выступает организатором единой российской экспозиции на международной выставке оборонной промышленности IDEF-2017, которая пройдет в Стамбуле с 9 по 12 мая.