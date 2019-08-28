Россия и Турция обсуждают поставку истребителей пятого поколения Су-57

Россия и Турция обсуждают возможность поставки в республику российских истребителей пятого поколения Су-57.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам в ходе 14-го Международного авиационно-космического салона (МАКС-2019) сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Несомненно важные переговоры сегодня будут с турецким моим коллегой, начальником управления оборонной промышленности при президенте Турецкой Республики господином Демиром. Продолжим обсуждение наших тем, которые на повестке стоят,... дальнейшей возможной поставки Су-57", - сказал Шугаев.

Кроме того, отмечается, что Москва может помочь Анкаре в создании собственного истребителя пятого поколения TF-X.