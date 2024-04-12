Россия и Турция обсудили вопросы доступа сельхозпродукции на мировые рынки

Замглавы МИД России Сергей Вершинин и турецкий посол в Москве Танжу Билгич на встрече в контексте обеспечения продовольственной безопасности на глобальном уровне обсудили вопросы беспрепятственного доступа сельскохозяйственной продукции и удобрений на мир

Замглавы МИД России Сергей Вершинин и турецкий посол в Москве Танжу Билгич на встрече в контексте обеспечения продовольственной безопасности на глобальном уровне обсудили вопросы беспрепятственного доступа сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки.

Как передает Report , об итогах встречи сообщается на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

"Обсуждались вопросы беспрепятственного доступа сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки в контексте обеспечения глобальной продовольственной безопасности", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Кроме этого, в сообщении говорится, что стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.

При этом ставился акцент на рассмотрении этой проблематики на площадках СБ и ГА ООН. Обе стороны согласились на необходимости срочного и повсеместного прекращения огня и наращивания гуманитарных усилий.