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Россия и Турция обсудили вопросы доступа сельхозпродукции на мировые рынки

Россия и Турция обсудили вопросы доступа сельхозпродукции на мировые рынки Замглавы МИД России Сергей Вершинин и турецкий посол в Москве Танжу Билгич на встрече в контексте обеспечения продовольственной безопасности на глобальном уровне обсудили вопросы беспрепятственного доступа сельскохозяйственной продукции и удобрений на мир
В регионе
12 апреля 2024 г. 03:08
Россия и Турция обсудили вопросы доступа сельхозпродукции на мировые рынки

Замглавы МИД России Сергей Вершинин и турецкий посол в Москве Танжу Билгич на встрече в контексте обеспечения продовольственной безопасности на глобальном уровне обсудили вопросы беспрепятственного доступа сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки.

Как передает Report, об итогах встречи сообщается на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

"Обсуждались вопросы беспрепятственного доступа сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки в контексте обеспечения глобальной продовольственной безопасности", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Кроме этого, в сообщении говорится, что стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.

При этом ставился акцент на рассмотрении этой проблематики на площадках СБ и ГА ООН. Обе стороны согласились на необходимости срочного и повсеместного прекращения огня и наращивания гуманитарных усилий.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya və Türkiyə kənd təsərrüfatı məhsullarının dünya bazarlarına çıxışını müzakirə ediblər

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