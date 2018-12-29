Чавушоглу: Россия и Турция обсудили реализацию меморандума по Идлибу

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Главы турецких и российских оборонных и внешнеполитических ведомств обсудили шаги по реализации меморандума о создании демилитаризованной зоны в Идлибе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Сегодня мы также обсудили шаги по реализации меморандума о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, который был подписан в Сочи», — сказал Чавушоглу.

Чавушоглу отметил, что представители двух стран рассмотрели действия, которые будут приниматься для выполнения этого меморандума и устранения каких-либо проблем, «которые могут возникнуть на пути реализации этого важнейшего документа».