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    Чавушоглу: Россия и Турция обсудили реализацию меморандума по Идлибу

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Главы турецких и российских оборонных и внешнеполитических ведомств обсудили шаги по реализации меморандума о создании демилитаризованной зоны в Идлибе.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

    «Сегодня мы также обсудили шаги по реализации меморандума о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, который был подписан в Сочи», — сказал Чавушоглу.

    Чавушоглу отметил, что представители двух стран рассмотрели действия, которые будут приниматься для выполнения этого меморандума и устранения каких-либо проблем, «которые могут возникнуть на пути реализации этого важнейшего документа».

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