Россия и Турция начали строительство АЭС "Аккую"

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ В Турецком городе Мерсин в воскресенье началось строительство АЭС "Аккую".

В торжественной церемонии по этому случаю приняли участие генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев и первый заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По словам Лихачева, АЭС выступит экономическим гарантом развития отношений между Россией и Турцией.

"Надо отметить, что станцией будет владеть Росатом, - отметил он. - Мы, с одной стороны, обеспечим надежную и безопасную эксплуатацию и, с другой стороны, будем коммерчески эффективно поставлять сюда электроэнергию. Это проект, который создаст и новые рабочие места, и выступит хорошим экономическим гарантом развития российско-турецких отношений".

Также сообщается, что Росатом получит полную лицензию на строительство АЭС в марте 2018 года. Об этом на пресс-конференции заявил Фатих Донмез.

"В марте будущего года будет выдано разрешение на полномасштабные работы на АЭС "Аккую", - подчеркнул он. - Мы с большой интенсивностью продолжаем работы по возведению первого реактора и надеемся, что это случится в 2023 году. Будем делать все возможное, чтобы ускорить наше сотрудничество с российскими коллегами".

Проект, стоимость которого оценивается в 20 млрд долларов, предусматривает сооружение четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 4800 МВт.