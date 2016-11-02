Россия и Турция могут подписать соглашение о свободной торговле в 2017 году

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Анкара считает возможным подписание с Москвой соглашения о свободной торговле в 2017 году.

Как передает Report, об этом заявил РИА Новости министр таможни и торговли Турции Бюлент Тюфенкчи.

"Учитывая процесс нормализации наших отношений и возможность подписания соглашения о свободной торговле в 2017 году, мы ожидаем рост показателей во всех сферах экономики и торговле с Россией", - заявил Б.Тюфенкчи.

По его словам, на данный момент продолжаются технические переговоры с российскими коллегами по вопросу использования национальных валют - турецких лир и рублей - в торговых отношениях.

"Это обеспечит обеим странам преимущества, оживит нашу взаимную торговлю и расширит ее возможности", - сказал турецкий министр.