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    Россия и Турция могут подписать соглашение о свободной торговле в 2017 году

    Министр таможни и торговли Турции: На данный момент продолжаются переговоры с российскими коллегами по вопросу использования национальных валют

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Анкара считает возможным подписание с Москвой соглашения о свободной торговле в 2017 году.

    Как передает Report, об этом заявил РИА Новости министр таможни и торговли Турции Бюлент Тюфенкчи.

    "Учитывая процесс нормализации наших отношений и возможность подписания соглашения о свободной торговле в 2017 году, мы ожидаем рост показателей во всех сферах экономики и торговле с Россией", - заявил Б.Тюфенкчи.

    По его словам, на данный момент продолжаются технические переговоры с российскими коллегами по вопросу использования национальных валют - турецких лир и рублей - в торговых отношениях.

    "Это обеспечит обеим странам преимущества, оживит нашу взаимную торговлю и расширит ее возможности", - сказал турецкий министр.

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