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Россия и Турция договорились предпринять шаги по обеспечению перемирия в Идлибе

Россия и Турция договорились предпринять шаги по обеспечению перемирия в Идлибе Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар провели в четверг телефонные переговоры.
В регионе
25 марта 2021 г. 17:37
Россия и Турция договорились предпринять шаги по обеспечению перемирия в Идлибе
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Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар провели в четверг телефонные переговоры.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал CNN Turk

По его данным, Акар "в ходе конструктивных переговоров сообщил о нарушениях меморандума о взаимопонимании [по сирийскому Идлибу]", а стороны "договорились принять взаимные меры".

Между тем 21 марта Министерство национальной обороны Турции утверждало, что Анкара проинформировала Москву о необходимости прекращения Вооруженными силами Сирии боевых действий в Идлибе. Согласно распространенному заявлению турецкого оборонного ведомства, сирийские войска ранее "нанесли удары по госпиталю в Эль-Атарибе", а также "ракетному обстрелу подвергся жилой район в Кахе в идлибской зоне деэскалации и грузовики и трейлеры возле города Сармада". Российская Федерация, как указывало Минобороны, "была проинформирована для незамедлительного прекращения нападений".

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