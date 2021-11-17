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Россия и Турция договорились не раскрывать детали совместного производства С-400

Россия и Турция договорились не раскрывать детали совместного производства С-400 Россия и Турция договорились не делать каких-либо заявлений относительно совместного производства компонентов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
В регионе
17 ноября 2021 г. 22:31
Россия и Турция договорились не раскрывать детали совместного производства С-400
Реджеп Тайип Эрдоган

Россия и Турция договорились не делать каких-либо заявлений относительно совместного производства компонентов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с председателем правительства Испании Педро Санчесом.

"Что касается совместного производства частей С-400, то обе стороны - Турция и Россия - договорились не раскрывать никаких деталей", - подчеркнул он.

Эрдоган также отметил, что данная тема является "чувствительной" для РФ и Турции.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Rusiya ilə "S-400"lərin birgə istehsalı ölkələrimiz üçün həssas məsələdir"

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